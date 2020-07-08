Vakalar artınca önlemler arttırıldı! O ilde siyah maske yasaklandı
Uzun zamandır koruyucu özelliği bulunmadığı yönünde uyarılar yapılan siyah maskelere ilişkin ilk yasak geldi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maskeyle girişler yasaklandı.
Hakkari'de vaka sayısının artışta olması nedeniyle birçok yeni önlem alındı.
Hakkari Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen yurttaşlar, hasteneye alınıyor. Hastanenin yeni aldığı karar doğrultusunda siyah maskeli hastalar hastaneye alınmıyor. İlk kez siyah maskeye yasak getirilirken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını ifade etti.