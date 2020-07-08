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Vakalar artınca önlemler arttırıldı! O ilde siyah maske yasaklandı

Uzun zamandır koruyucu özelliği bulunmadığı yönünde uyarılar yapılan siyah maskelere ilişkin ilk yasak geldi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maskeyle girişler yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:00:00 - 2020-07-08 16:17:04
Vakalar artınca önlemler arttırıldı! O ilde siyah maske yasaklandı

Hakkari'de vaka sayısının artışta olması nedeniyle birçok yeni önlem alındı. 

Hakkari Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen yurttaşlar, hasteneye alınıyor. Hastanenin yeni aldığı karar doğrultusunda siyah maskeli hastalar hastaneye alınmıyor. İlk kez siyah maskeye yasak getirilirken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını ifade etti.

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Yorumlar

ismail

ya gidin artik ya! Hakikaten baydınız vallahi! siyah maske oyleymismis! bıktı lan millet artik bıktı! Şeriatı ilan edin bari de, oyle baskı yapin bu milletin uzerinde. Hic değilse hayr olsun. Bu ne lan böyle????
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