Vakalar 46 ilde arttı 34 ilde azaldı

Verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde ise aynı kaldı. Giresun, Ordu ve Ardahan, ülke genelinde vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artan 3 il olarak kayda geçti. Vaka sayısı Giresun'da 163,80, Ordu'da 128,71, Ardahan'da da 107,11 arttı. Her 100 bin kişideki vakalar 8 ilde 50-100 aralığında yükseldi. Bu iller artış miktarlarına göre, Kastamonu (92,73), Çorum (85,26), Samsun (74,85), Tokat (73,77), Amasya (68,85), Kahramanmaraş (66,09), Karabük (66,09), Düzce (62,17) oldu.

Vaka sayısı artan iller

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 35 ilde de 1-50 aralığında arttı. Bu illerin artış miktarlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanması şöyle oldu: “Bilecik (47,55), Bolu (42,88), Kocaeli (39,06), Balıkesir (32,98), Bursa (30,47), Artvin (27,14), Iğdır (26,82), Yalova (26,08), Trabzon (25,62), İstanbul (22,87), Kilis (22,41), Osmaniye (21,51), Sinop (21,25), Kars (16,49), Tekirdağ (15,36), Karaman (14,13), Manisa (13,93), Bartın (13,57), Erzincan (12,79), Çanakkale (12,18), Hatay (11,15), Denizli (9,41), Şanlıurfa (7,47), Muğla (6,99), Siirt (4,83), Mersin (4,82), Nevşehir (3,61), Kırıkkale (3,59), Antalya (3,38), Gaziantep (2,24), Malatya (2,23), Aydın (2,15), İzmir (1,94), Hakkari (1,43), Tunceli (1,2).” Isparta'da her 100 bin kişide 173,52 olan vaka sayısı değişmedi. Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı Ankara'da bir haftada 363,69'dan 356,49'a düştü. İstanbul'da 252,11'den 274,98'e, İzmir'de 47,01'den 48,95'e yükseldi.

Azalışa rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde 100 bin kişiye en fazla vakanın düştüğü il olmayı sürdürdü.

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 34 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller sırasıyla Yozgat, Niğde, Kayseri, Bitlis ve Bayburt oldu. Vaka sayısı azalan iller, düşüş miktarlarına göre şöyle sıralandı: "Yozgat (66,81), Niğde (57,72), Kayseri (47,98), Bitlis (41,59), Bayburt (41,5), Kütahya (37,8), Adıyaman (36,21), Erzurum (34,02), Aksaray (27,66), Uşak (26,26), Batman (25,47), Sivas (19,82), Konya (19,2), Muş (16,05), Afyonkarahisar (12,75), Şırnak (12,46), Kırklareli (12,44), Gümüşhane (9,17), Edirne (8,59), Çankırı (8,32), Ağrı (7,85), Eskişehir (7,65), Adana (7,49), Kırşehir (7,4), Ankara (7,2), Rize (6,68), Diyarbakır (6,39), Zonguldak (5,41), Burdur (3,37), Bingöl (2,49), Van (2,35), Elazığ (1,36), Mardin (1,05), Sakarya (0,77).”