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Korona Virüs

Vaka sayısındaki direnç kırılamadı! Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerisi

Bilim Kurulu'nun günlük vaka sayısındaki direncin kırılamamasının yüzde 20'lik bir kesimden kaynaklandığını belirterek cezai yaptırım ve sokağa çıkma yasağı uygulamasını önerdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:27:00 -
Vaka sayısındaki direnç kırılamadı! Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerisi

Sağlık Bilim Kurulu’nun koronavirüs (Covid-19) tablosunda günlük vaka sayısındaki direncin kırılamamasında yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesinin etkili olduğunu belirterek cezai yaptırım ve sokağa çıkma yasağı uygulanmasını teklif ettiği öğrenildi.

Türkiye genelinde 1 Haziran’dan uygulamaya sokulan ‘normalleşme’ adımlarının vaka sayılarına etkisinin bu hafta ortasına kadar alınması öngörülmüştü. Önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında da, açılımların etkisi masaya yatırıldı. Birçok sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte tüm Türkiye’de yaşanan yoğunluğun vaka tablosunda olumsuz değişime yol açmadığı savunuldu. Vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığına dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmelerde, 20 Mayıs’tan bu yana vaka sayılarının 800-900’lü rakamlar arasında gidip geldiği, bunun ana nedeninin ise toplumda yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesi olduğu belirlendi.

Asker uğurlamaları, bayram ziyaretleri...

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı modellemelerde haziranın ortasına kadar günlük vaka sayısının 500’lü rakamlara inmesi, temmuz başı itibarıyla ise 100’ün altına düşmesi öngörülüyordu. Ancak asker uğurlamaları, ‘geçmiş bayramın mübarek olsun’ ziyaretleri, taziye, nişan gibi kapalı alanlarda yapılan bazı toplu faaliyetler ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması nedeniyle oluşan yığılmaların vaka tablosunun 800-900’lü rakamlarda direnç göstermesine sebep olduğu kaydedildi.

Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde “Bu açılımların çok fazla olumsuz yansıması olmadı. Açılımlar, vakaların azalma hızını düşürdü. Bunun tek sebebi ihmaller. Bu ihmaller yaygın değil. Aksi hâlde İran’da olanlar bizde de olurdu. Lokal olarak kurallara uymayanlar var” görüşünün dile getirildiği kaydedildi.

Ceza ve sokağa çıkma yasağı önerisi

Bilim Kurulu üyeleri bu direncin kırılması için özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanması, vakaların öngörülmeyen bir şekilde arttığı ve potansiyel kümelenmelerin yaşandığı illerde gerekirse sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı tedbirlerin uygulanması önerisinde bulundu.

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Yorumlar

serdar

neymiş,bilim kurulunun dediği olurmuş,bir kişi kafasına göre iş yaparsa böyle olur.
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ozzimen

insanlar kurallara riayet etmezse böyle olur. bunun bir kişi ile alakası yok. insanlara kurallara uyarak sokağa çıkabilirsiniz dendi. kuralları hiçe sayıp hastalık bitmiş gibi davrandılar. zaten artışlar lokal diyor haberi iyi okursan anlarsın
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