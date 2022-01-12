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Korona Virüs Vaka sayısında korkutan artış! Bakan Koca: Güç bizde
Korona Virüs

Vaka sayısında korkutan artış! Bakan Koca: Güç bizde

Sağlık Bakanlığı, 12 Ocak 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:24:00 - 2022-01-12 20:34:06
Vaka sayısında korkutan artış! Bakan Koca: Güç bizde

12 Ocak 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

145 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 422 bin 28 test yapılırken 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi. 145 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 12 Ocak Çarşamba günü, 42 bin 573 hasta iyileşti.

'Güç bizde'

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" dedi.

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