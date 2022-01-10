Vaka sayısı tırmanıyor! Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı

10 Ocak 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

141 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 403 bin 104 test yapılırken, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi. 141 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 10 Ocak 2021 Pazartesi günü 38 bin 242 hasta iyileşti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fharettin Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.