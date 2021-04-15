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Korona Virüs Vaka sayısı patladı! Yeni tedbirler alındı
Korona Virüs

Vaka sayısı patladı! Yeni tedbirler alındı

Türkiye'de haftalık vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de yeni tedbir kararları alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapatılmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:00:00 -
Vaka sayısı patladı! Yeni tedbirler alındı

Türkiye'nin risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 3-9 Nisan tarihleri arasında 797,34'ye yükseldi. Bu sonuçlara göre Çanakkale haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Çanakkale'de vaka sayısı 8 Şubat'tan bu yana 21 kat artmış oldu.

Sahil bandı ve parklar kapatıldı

Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı. Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı. Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi. Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.

Kapatılan alanlar arasında vatandaşların yoğun olarak bulundukları Halk Bahçesi, Özgürlük Parkı, İskele Meydanı, kordon boyu ve yeni kordon bulunuyor.

Çanakkale'de Nisan ayının ilk haftasında alınan kararla halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kurulmuştu. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehir dışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları da kararlaştırılmıştı.

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