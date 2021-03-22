Vaka sayısının 10 binin altında olmasından ve aşı çalışmalarının hızla devam etmesinden dolayı kontrollü normalleşme başladı. Fakat vaka sayısı giderek artıyor. Bu durum vatandaşları endişeye sürüklüyor. Normalleşme, vaka sayılarına göre güncellenecek. Vaka sayısı ne kadar oldu? Vaka sayısı yükseldi mi?

22 Mart koronavirüs tablosu

Bugün açıklanan tabloya göre ülkemizde son 24 saatte 201 bin 215 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Bu kişiler arasında 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı.

Bugün koronavirüs sebebiyle 117 kişi vefat etti.

Toplam koronavirüs ağır hasta sayısı bin 644 oldu.

Türkiye’de bugüne kadar iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681’e yükseldi.