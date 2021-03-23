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Korona Virüs Vaka sayısı en çok artan iller hangisi?
Korona Virüs

Vaka sayısı en çok artan iller hangisi?

Kontrollü normalleşme adımı sonrasında koronavirüs vaka sayısının seyri daha yakından takip ediliyor. İller risk grubuna göre ayrıldı ve normalleşmeler buna göre düzenlendi. Peki vaka sayısı en çok artan iller hangisi? Vaka sayısı en çok azalan iller hangisi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması yaptı! işte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:46:00 -
Vaka sayısı en çok artan iller hangisi?

Koronavirüs vaka sayılarının azalması ve aşı çalışmalarının hızla devam etmesi üzerine kontrollü normalleşme adımı atıldı. Kısıtlamalar, kademeli olarak kaldırıldı. Bununla beraber koronavirüs vaka sayısı daha yakından takip edilmeye başlandı. Peki vaka sayısı en çok artan iller hangisi? Vaka sayısı en çok azalan iller hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs salgınına dair paylaşımda bulundu. Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" ifadesini kullandı.

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