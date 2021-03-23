Koronavirüs vaka sayılarının azalması ve aşı çalışmalarının hızla devam etmesi üzerine kontrollü normalleşme adımı atıldı. Kısıtlamalar, kademeli olarak kaldırıldı. Bununla beraber koronavirüs vaka sayısı daha yakından takip edilmeye başlandı. Peki vaka sayısı en çok artan iller hangisi? Vaka sayısı en çok azalan iller hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs salgınına dair paylaşımda bulundu. Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" ifadesini kullandı.