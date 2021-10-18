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Korona Virüs Vaka sayısı en çok artan ilk 10 ilin 8’i Karadeniz’de
Korona Virüs

Vaka sayısı en çok artan ilk 10 ilin 8’i Karadeniz’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:56:00 -
Vaka sayısı en çok artan ilk 10 ilin 8’i Karadeniz’de

Koca’nın, Twitter’dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 2-8 Ekim’de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 274,98, Ankara’da 356,49, İzmir’de 48,95 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta (25 Eylül-1 Ekim) İstanbul’da 252,11, Ankara’da 363,69, İzmir’de 47,01 olarak kayda geçmişti.
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük olduğunu belirtti. İlk 10 ilin 8’inin Karadeniz bölgesinde yer alması dikkat çekti.

İllere göre 2-8 Ekim’de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti: “Zonguldak (551,76), Kastamonu (538,56), Düzce (522,39), Trabzon (462,37), Tokat (459,81), Ordu (459,68), Sakarya (448,76), Çorum (436,31), Bolu (415,50), Kocaeli (413,92), Samsun (413,18), Karabük (408,02), Kütahya (397,44), Bursa (394,22), Giresun (394,01), Rize (392,61), Kırıkkale (386,79), Malatya (362,58), Ankara (356,49), Kayseri (358,85), Ardahan (350,45), Kırşehir (345,21), Erzincan (337,41), Bilecik (335,14), Bingöl (330,41), Bartın (321,64), Kahramanmaraş (303,64), Yozgat (299,22), Amasya (297,47), Elazığ (293,05), Uşak (289,36), Kars (282,88), İstanbul (274,98), Sivas (269,07), Kilis (268,22), Yalova (263,36), Nevşehir (260,69), Karaman (257,34), Erzurum (257,03), Çankırı (251,52), Balıkesir (241,48), Sinop (239, 77), Konya (235,29), Niğde (234,76), Artvin (225,96), Eskişehir (223,89), Afyonkarahisar (220,79), Manisa (219,22), Gümüşhane (211,01), Adıyaman (209,34), Ağrı (201,14), Adana (195,15), Hatay (190,56), Kırklareli, (188,26), Bayburt (179,47), Muş (179,27), Burdur (177,47), Isparta (173,52), Osmaniye (172,45), Denizli (168,12), Iğdır (167,4), Edirne (162,69), Tekirdağ, (156,42), Gaziantep (152,54), Mersin (143,68), Çanakkale (142,55), Hakkari (132,26), Aksaray (128,13), Tunceli (121,04), Şanlıurfa (117,57), Bitlis (113,11), Diyarbakır (99,36), Batman (96,09), Mardin (75,35), Aydın (49,24), İzmir (48,95), Siirt (48,33), Muğla (47,06), Antalya (43,21), Şırnak (39,42), Van (33,41).

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