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Korona Virüs Vaka sayısı bugün kaç oldu? Kaç kişinin korona testi pozitif çıktı? 29 Nisan günlük korona vaka tablosu
Korona Virüs

Vaka sayısı bugün kaç oldu? Kaç kişinin korona testi pozitif çıktı? 29 Nisan günlük korona vaka tablosu

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı günlük korona vaka sayılarını açıkladı. 17 günlük tam kapanmanın bugün başlamasıyla birlikte günlük korona vaka sayısı da merak edilmeye başlandı. Peki vaka sayısı bugün kaç oldu? Kaç kişinin korona testi pozitif çıktı? İşte 29 Nisan günlük korona vaka tablosu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:16:00 - 2021-04-29 19:16:31
Vaka sayısı bugün kaç oldu? Kaç kişinin korona testi pozitif çıktı? 29 Nisan günlük korona vaka tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 108 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 581 oldu, 43 bin 253 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 255 bin 714'e yükseldi.

 

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