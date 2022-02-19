Vaka sayısı baharda düşecek

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Omicron varyantının çok hızlı bulaştığını belirten Prof. Dr. Özkaya, “Çok hızlı bulaştığını bildiğimiz, son olmasını beklediğimiz Omicron varyantı; vaka sayısında hızlı artışa oranla, Akciğer tutulumun ve ağır hasta sayısının az olduğunu gözlüyoruz.

Aktif COVID hastası bakan biz sağlık çalışanları; poliklinik, servis ve yoğun bakımda hasta takip eden sağlık çalışanları; çok sayıda vaka olmasına rağmen, yoğun bakıma ve servise yatırdığımız hastalar ya aşı olmamış ya da aşılarının üzerinden en az 3 ay geçmiş hasta grubundan oluşuyor. Eğer herkes aşılarını olur ve tamamlarsa bu yaz bu salgının sonuna geleceğini ve Omicron varyantının bu son varyant olarak tarihe karışacağını düşünüyoruz. Bu yaz salgının pandemiden endemiğe döneceğini, yani tek tek vakaların görüldüğü basit bir grip halinde aramızda olacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Aşı emniyet kemerimiz

Riskli hastalarda kullanılmak üzere yeni ilaçların ülkemize geldiğini belirten Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti: “Risk grubundakiler artık yeni ilaç Molnupiravir korumasında. Dağıtımına başlanan Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç, bu dönemde belirgin risk grubunu oluşturan 65 yaş üzeriyle bağışıklığı baskılanmış kişilerde tedavi başarısını artırıyor. Ama şunu unutmayalım; bu hastalığın tedavisinde hala etkili bir ilaç yok ve bu hastalığın tek tedavisi halen mevcut aşılar. Tekrar söylüyoruz; aşı emniyet kemeri gibidir ve sizi hastalıktan korumaz ama herkes bu virüsle karşılaşacak ve hastalığa yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak.”