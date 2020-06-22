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Korona Virüs

Vaka sayısı arttı! Vali sebebini açıkladı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentteki koronavirüs vaka sayısının artmasının sebebinin akraba ziyaretleri, nişan, düğün ve taziye gibi etkinliklerden dolayı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:34:00 -
Vaka sayısı arttı! Vali sebebini açıkladı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar elde edilen kazanımların tehlikeye atıldığını vurguladı.

Vaka artışına dikkati çeken Günaydın, "Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları, ne yazık ki akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve kahvaltılarda tehlikeye atıyoruz. Son haftada pozitif vakaların yüzde 80,5'inin buralardan kaynaklandığını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

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