Vaka sayısı arttı, kentte bir mahalle karantinaya alındı
Gaziantep’in Araban ilçesinde bir mahalle, koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine karantinaya alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Akkoç Mahallesi'nin, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kararın ardından güvenlik güçleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.