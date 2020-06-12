Vaka sayısı arttı! 4 ilde flaş karar

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla amansız mücadele sürüyor.

Ülkemizde de ölümcül virüse karşı alınan tedbirler kapsamında karantina kararları devam ediyor.

Zonguldak, Şanlıurfa, Kırklareli ve Kilis

- Zonguldak‘ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, yedi hane daha karantina altına alındı. Dün köyde yaşayan iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen 14 hane de karantina altına alınmıştı.

Kararın ardından 60 kişinin yaşadığı 14 haneye giriş ve çıkışlar yasaklanarak bölgeye uyarı yazısı asıldı. Sağlık taramasında pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle köydeki yedi hane daha karantina altına alındı. Köy muhtarı Ercan Yıldırım, köyde yaşayan bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Ereğli Devlet Hastanesinde Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla başlayan süreçte köyde 21 hanede 100 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

- Şanlıurfa‘da ise dünkü karantina kararlarına yenileri eklendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerde koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı’nın tamamı ile Eyyübiye’de 4, Haliliye’de 7, Karaköprü’de 6, Viranşehir’de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

- Kırklareli‘nin Vize ilçesindeyse Namık Kemal Mahallesi’nde yapılan testlerde korona vakaları tespit edildi. Mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

- Karantina kararlarının uygulandığı bir diğer il ise Kilis oldu. Korona vakaları nedeniyle merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı karantinaya alındı.

Ayrıca kent merkezindeki bir işyerinin de faaliyetleri bir süreliğine durduruldu. Söz konusu adreslerde filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, adreslere 24 Hazirana kadar giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.