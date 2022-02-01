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Korona Virüs Vaka sayısı 100 bini aştı! Bakan Koca'dan flaş çağrı!
Korona Virüs

Vaka sayısı 100 bini aştı! Bakan Koca'dan flaş çağrı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Şubat 2022 koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 20:04:00 - 2022-02-01 20:18:59
Vaka sayısı 100 bini aştı! Bakan Koca'dan flaş çağrı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 198 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 102 bin 601 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 102 bin 601 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 452 bin 173 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 562 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 171 bin 571 ’a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin” dedi.

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