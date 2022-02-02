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Korona Virüs Vaka sayısı 100 binden sonra rekor tazeledi!
Korona Virüs

Vaka sayısı 100 binden sonra rekor tazeledi!

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Şubat 2022 koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:27:00 - 2022-02-02 20:20:21
Vaka sayısı 100 binden sonra rekor tazeledi!

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,56 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama sayısı 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

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