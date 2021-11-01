  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Vaka sayılarındaki artış Almanya’da alarma neden oldu!
Avrupa

Vaka sayılarındaki artış Almanya’da alarma neden oldu!

Artan koronavirüs vaka sayıları Almanya’nın alarm vermesine neden oldu. Henüz yeni hükümet kurulamadığı için başbakanlık görevine devam eden Angela Merkel, ülkede artan koronavirüs tehdidine yönelik eyalet yönetimleri ile yeni bir zirvenin yapılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:30:00 - 2021-11-01 21:03:38
Vaka sayılarındaki artış Almanya’da alarma neden oldu!

Almanya’da artan vakalar nedeniyle henüz yeni hükümet kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel (CDU), eyalet yönetimleriyle yeni bir korona zirvesi yapılmasını istedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) ise, bir süre önce kapatılan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını duyurdu.

Almanya’da Korona vakaları giderek artıyor. Robert-Koch Enstitüsü’n son verilerine göre insidans değeri 100 bin kişide 150’yi aşmış durumda. Günlük onbinlerce yeni vaka ekleniyor, hastane ve kliniklerin yoğun bakım servisleri alarm durumunda. Artan vakaların son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Angela Merkel, görevi devretmeden önce son olarak eyalet başbakanlarının da katılacağı Korona Zirvesi yapılması talebinde bulundu. G20 zirvesi için bulunduğu Roma’da konuyla ilgili soruları cevaplandıran Federal Başbakan, sağlık sisteminin korunması, vatandaşların tehlikeden uzak tutlması için hükümetin kurulmasından bağımsız tüm eyaletlerin bir araya gelerek alınacak ek önlemlerin muhasebe edilmesini istedi.

Aşı uyarıları yapılmaya devam ediliyor

Diğer yandan tazeleyici Booster aşılarının 12 yaş üstü herkese acilen yapılması gerektiğini belirten Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı işlemlerinin hızlı ve sürekli olabilmesi için bir süre önce kapatılan, ancak her ihtimale karşı hazır tutulan aşı merkezlerinin tekrar göreve başlaması çağrısında bulundu. Eyalet yönetimlerine seslenen Spahn, merkezlerin tekrar aktif hale getirilerek ilk aşılama kampanyasında olduğu gibi önce 60 yaş üstü kişilere üçüncü aşıların yapılmasını, ilerleyen günlerde de daha genç insanlara Booster aşısı vurulmasını istedi.

Yemek yeme alanları da ayrı ayrı

Artan vakalar karşısında yeni önlemlere başvuran Bayer, Eon ve Alltours gibi büyük şirketler ise çalışanların yemekhanelerini aşı olanlar ve olmayanlar diye ayrıldığını duyurdu. Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamaya göre 2G kuralına uygun aşı olanlar veya korona atlatanlar bir bölümde, aşı olmayanlar veya şimdiye kadar koronaya yakalanmayanlar farklı bölümlerde ayrı ayrı yemek yiyecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını ve doları olanlar dikkat!
Ekonomi

Elinde altını ve doları olanlar dikkat! "Bu rakamlara düşecek"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların Kasım ayı ortalarından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulundu. Memiş, "Eğ..
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay