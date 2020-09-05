Vaka sayıları patladı... Bakanlık harekete geçti! Türkiye'de başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün yayılımının önüne geçilemezken ölümlerde her geçen gün artıyor.

Pandeminin başından bu yana çeşitli ülkelerde sürdürülen aşı çalışmalarında yavaş yavaş sona geliniyor.

Alman biyoteknoloji şirketi tarafından üretilen KOVİD-19 aşısı ABD’nin yanı sıra Türkiye’de de denenecek.

Şirket geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’na başvurarak aşının Türkiye’de test edilmesini istemişti. Bakanlıklık Alman biyoteknoloji şirketinin başvurusunu onaylamıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan 9 merkeze yazı

Sağlık Bakanlığı aşı denemeleri kapsamında üniversite ve şehir hastanelerindeki 9 merkeze yazı yazarak, aşının faz 3 denemelerine geçilmesini istedi. Yazıda aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının 7 bin kişiyle test edildiğine dikkat çekilerek “Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşması beklentisi içinde olması, gönüllü alımı ve aşılama sürecinin çok hızlı tamamlanmasını gerektirmektedir” ifadeleri yer aldı.

Eylül sonu tamamlanacak

Bu kapsamda aşı ile ilgili yasal süreçler tamamlanarak gönüllü kabullerine başlanacak. Aşı denemelerinde sağlık personelleri de gönüllü olabilecek. Yaklaşık 1000'e yakın gönüllüye belli aralıklarla antikor testi yapılarak virüse karşı bağışıklık gelişip gelişmediği kontrol edilecek. Alman aşısının sonuçlarının sağlıklı ve farklı yaş gruplarından oluşan gönüllüler üzerinde denenmesinin ardından Kasım ayında belli olacağı kaydedildi.