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ABD'de pitbull dehşeti! Bir kadını parçaladı

ABD'de öğle saatlerinde bir kadına saldıran vahşi köpek, polisin ateş açmasıyla durdurulabildi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:09
ABD'de pitbull dehşeti! Bir kadını parçaladı

ABD'nin Chicago kentinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Chicago'da 57 yaşındaki bir kadının öğle saatlerinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığını belirterek olay yerine gelen polis memurlarına da saldıran köpeğin vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, boynundan ve vücudunun birçok yerinden yaralanmış halde hastaneye kaldırılan kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:09
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