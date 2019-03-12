0553 313 94 23

"Vahşi Batı" yarın seyirciyle buluşacak

12 Mart 2019 Salı 14:08
"Vahşi Batı" yarın seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Vahşi Batı" yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sam Shepard'ın yazdığı, Yıldırım Türker'in çevirmenliğini yaptığı oyunun yönetimini Ergun Üğlü üstlendi.

İlk gösterimini yarın Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapacak oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin rol alıyor.

Oyunun müziğini Deniz Noyan, dramaturgisini Gökhan Aktemur, sahne tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Murat Selçuk, efekt tasarımını Erhan Aşar hazırladı.

"Kutsal aile" kavramının irdelendiği iki perdelik oyun, iki oğul arasında yaşanan çatışmayı ele alıyor.

Oyun, ayrıca 16, 20, 21, 22, 23 Mart tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:08
  1. oyun
  2. Şehir Tiyatroları
  3. tiyatro
  4. Vahşi Batı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları heyecanı sürüyor
    1. 2.Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları..
    2. 12 Mart Muhtırası'nın 48. yılı
    3. Feministlerin ıslık skandalına Taksim..
    4. 601 öğrenci İstiklal Marşı’nı işaret..
    5. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    6. Yunusemre U-17 takımı Türkiye..
    7. Galatasaray ve DenizBank’tan Türk..
    8. Başkan Toçoğlu öğrencilerle bir araya..
    9. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    10. Engelli vatandaş 30 metrelik sokağı..
    11. Malatyaspor, Ankaragücü maçı..
    12. GRAFİKLİ - 5 soruda Cezayir'de..
    13. Moskova Uluslararası Turizm Fuarı..
    14. Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
    15. Başkan Pekyatırmacı: "Geleceğin..
    16. SAÜ’de “Katılım Bankacılığı..
    17. Tosya’da “Öğrenci Başarısında Okul..
    18. Genç Milli Futbol Takımı'nın aday..
    19. Başkan Erbaş: Batı Trakya’daki..
    20. Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    21. "Koyunculukta sürü büyütme projesi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunlara..
    23. Büyükşehir’in CBS uygulamaları
    24. Cumhur İttifakına davul zurnalı..
    25. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    26. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    27. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    28. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    29. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    30. Kozalar oyunuyla büyülediler
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü