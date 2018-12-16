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Sedanur cinayetinde yeni gelişme! 3 caninin yeri değiştirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kaçırdıkları 9 yaşındaki Sedanur Güzel'e cinsel istismarda bulunduktan sonra vahşice öldüren tutuklu 3 kişi, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi.

16 Aralık 2018 Pazar 08:20
Sedanur cinayetinde yeni gelişme! 3 caninin yeri değiştirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, alıkoydukları 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i tecavüz edip öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'daki bir cezaevine nakledildi.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cesedinin üzeri taşlarla örtülü bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin Kars Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ertan B, Himmet U, ve Ahmet B'nin güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledilmesi kararlaştırıldı.  Söz konusu tutuklular jandarma ekiplerince Diyarbakır T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızın komşusu Ertan B, Himmet U. ve Ahmet B. tutuklanmıştı.

Küçük kızı alıkoyup tecavüz ederek öldürdükleri iddiasıyla haklarında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan bu kişilerin, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 08:20
  1. Kars
  2. Diyarbakır
  3. Sedanur Güzel
  4. çocuk
  5. istismar

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