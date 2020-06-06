Vahşetlerinden binde birini sergilediler

Süper güçler insanlık yararına herhangi bir projeleri yoktur. Projeleri incelediğimizde kimi projeler kısa vadeli kimi projeler de uzun vadede planlanmıştır. Bunları incelediğimizde de başka ülkeleri sömürmek ve zengin kaynaklarını işgal etme üzerine kurgulanmışlardır. Tüm projeleri de bu merkezdedir. Ancak toplumlar üzerinde kurgulanan arka planlar sürekli gizli tutulmuşlar. Gerçek maksatları sürekli kamufle etmişlerdir.

Misyonerler Afrika Ülkelerine gönderilerek; onların zengin kaynaklarını işgal ederek; onları sömürmeleri ve binlerce insanların açlıkla kıvranmasına sebebiyet vermeleri, binlerce insanı öldürmeleri, binlercesini de aç susuz bırakarak göçe zorlamaları vahşetin en büyüğü değil midir? Dünya firavunluğuna soyunan bu süper ülkenin vahşetinin ne ilkidir ve ne de sonuncusudur. Hiç kimse o cesareti bulup da yaptığı zulmü o zalimin yüzüne vuramadılar ancak bu devran sürekli devam edecek anlamına gelmez.

Kızıl derileri öldürürlerken, ülkelerini işgal ederken de bununla ilgili kültürel çalışmalar yaptılar. Bu kültürel çalışmalardan en önde gelen film yapımlarıydı. Diğer taraftan az gelişmiş ülkelere ihraç edip yaptığı zulmü kılıf uydurarak kendi filmleriyle kültürünü empoze ederek, orada kendilerini birer kahraman olarak gösterdiler.

Afganistan’ı, Irak’ı, Suriye’yi ve diğer Müslüman ülkeleri işgal edip binlerce insanı öldürdüler, binlercesini sürgün ederken tek amaçları, zengin kaynaklarını işgal etmek ve kendilerine bağımlı bir pazar ülkesi haline getirmektir. Türkiye’de de yapılan tüm darbelerin merkezinde ABD ile ve basiretsiz siyasetçiler ve menfaatperestler vardı. Bunlar yaptığı tüm bu zulümlerini hem içerde hem de dışarıda birer kılıf uydurarak kendilerini haklı olarak gösteriyorlardı.

George Floyd’u vahşice toplumun karşısında öldürürken, aslında yabancı olmadıkları vahşetlerinden birini sergilediler, ancak bu vahşetlerine bir kılıf uyduramadılar. Halkın gözleri önünde meydana geldiği gibi, anlık olarak sosyal medyada da tüm dünyaya yayıldı. Uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yankı yüzünden, bu vahşete bir kılıf uyduramadılar.

ABD halkına seslenmek istiyorum. Yönetiminizin her zerresinde Müslüman kanı ve haram lokma vardır. Buna engel olmazsanız. Bir gün bu devran tersine dönecektir. O zaman da iş işten geçmiş olacaktır. Faşist ve zalim yönetimine dur deyiniz ki, dünya yaşanabilecek bir hale gelsin, yoksa Allah bu salgın hastalık gibi binlerce musibeti göndererek, dünyayı cehenneme çevirecektir. Şimdi Müslümanlar hep kaygı ve endişe içindedirler. O zaman herkes bugünkü covid-19’da olduğu gibi kaygı ve korku içinde yaşayacaklardır. Onun için bu firavuni düzeninize, bugünkü gibi, karşı çıktığınız zaman, dünya yaşanabilecek bir yer olur.