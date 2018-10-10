Vahşeti açıkladı: Kaşıkçı kraliyet ailesinin kararıyla öldürüldü

Evlenmek için alması gereken belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve o günden beri ortada görülmeyen Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili şok bir açıklama yapıldı. New York Times gazetesine konuşan üst düzey Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın konsoloslukta infaz edildiğini açıkladı.

İnfaz timi testere ile Kaşıkçı'yı parçalarına ayırdı

İsmini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın suikastının hızlı ve karmaşık bir operasyon şeklinde tamamlandığını ve Kaşıkçı’nın iki saat içerisinde öldürüldüğünü ifade etti. Suudi infaz timinin sadece bu cinayet için getirdiği testere ile Kaşıkçı’yı öldürüp parçalara ayrıldığını söyleyen yetkili yaşananların ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmlerine benzediğini "Pulp Fiction filmi gibi" sözleriyle aktardı.

"Bu ölüm emrini Suudi liderler verdi"

David D. Kirkpatrick ve Carlotta Gall imzalı haberde gazete, bir haftayı aşkın süredir haber alınamayan Kaşıkçı’nın ölmüş olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu vurgularken, ismini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın öldürülme kararının üst düzey Suudi liderlerden geldiğini çünkü bu denli karmaşık bir operasyona alt seviyelerde yetkililerin onay veremeyeceğini açıkladı. Kaşıkçı’nın geldiği gün iki charter uçağıyla 15 Suudi’nin Türkiye’ye giriş yaptığı ve bu 15 kişinin de birkaç saat sonra Türkiye’yi terk ettikleri ifade edildi.

Aralarında otopsi uzmanı da var

Yetkili, bu ekiptekilerden birinin otopsi uzmanı olduğunu söyledi. İsmini açıklamadan konuşan kişi, "Orada vücudu parçalara ayırmak için bulunuyordu muhtemelen" dedi.