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Vahşet her yerde! Ölü doğan bebeğini emanet dolabında sakladı

Japonya’da bir kadının ölü doğan bebeğini, tren istasyonu yakınındaki emanet dolabında yıllardır sakladığı ortaya çıktı.

25 Eylül 2018 Salı 15:06
Vahşet her yerde! Ölü doğan bebeğini emanet dolabında sakladı

Tokyo'da bir kadının Uguisudani Tren İstasyonu yakınında bulunan ve parayla çalışan otomatik eşya muhafaza dolabında yıllar önce ölü doğan bebeğini sakladığı ortaya çıktı.

BEBEĞİ DOLABA KOYDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Tokyo polisi açıklamasında "Şüpheli, bebeğinin cesedini dolabın içine bıraktı ve terk etti" dedi. Yerel medyanın aktardığına göre 49 yaşındaki işsiz kadın polise teslim olarak 4-5 yıl önce ölü doğan bebeğini dolaba koyduğunu itiraf etti.

"CANLI BİR BEBEK DOĞURAMAYINCA PANİĞE KAPILDIM"

Kadın "Canlı bir bebek doğuramayınca paniğe kapıldım ve cesetten kurtulamadığım için onu orada tutmayı sürdürdüm" dedi.

Kadın, kaldığı evden atılması sonucu polise teslim olmaya karar verdiğini de söyledi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:06
  1. Uguisudani Tren İstasyonu
  2. emanet dolabı

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