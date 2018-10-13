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Vahşet: Alçaklar taşlayarak öldürdü!

Batı Şeria’nın kuzeyinde bir grup Yahudi yerleşimci, gece otomobille evlerine gitmekte olan Filistinli çiftin aracına taşlarla saldırdı. Araçtaki kadın başına isabet eden taşla hayatını kaybetti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
Vahşet: Alçaklar taşlayarak öldürdü!

Bir grup Yahudi yerleşimci terörist, Batı Şeria’nın kuzey, Nablus’un güneyinde gece otomobiliyle evlerine gitmekte olan Filistinli çiftin aracına taşlarla saldırdı. Ön camı kırarak arabanın içine giren bir taş, Filistinli Ayşe Talal el Rabi’nin (47) başına isabet ederek ölümüne yol açtı.

Arabayı kullanan kocası da başına ve göğsüne isabet eden taşlardan ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinli Ayşe Talal el Rabi’nin Selfit’in kuzeybatısında bulunan Bidya kasabasından olduğu bildirildi.

Geçen Pazartesi günü iki Yahudi yerleşimcinin aynı bölgede öldürülmesinden sonra İsrailli teröristler, Nablus bölgesindeki sivil Filistinlilere birkaç defa saldırı gerçekleştirdi. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:23
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