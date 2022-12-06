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Dünya Vahşet! 8 aylık hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çaldılar
Dünya

Vahşet! 8 aylık hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çaldılar

Meksika'da boğularak öldürülen 8 aylık hamile kadının karnından bebeğini çaldılar.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 00:53:00 - 2022-12-06 00:58:00
Vahşet! 8 aylık hamile kadını öldürüp karnından bebeğini çaldılar

Meksika'da duyanları dehşete düşüren korkunç bir olay yaşandı. Günlerdir kayıp olan 8 aylık hamile kadının öldürülerek bebeğinin çalındığı ortaya çıktı.

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Escobedo şehrinde 26 Kasım günü cep telefonu uygulamasıyla çağırdığı taksiye bindikten sonra ortadan kaybolan 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadının günler sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Hamile kadının cesedi başka bir cesetle bulundu

Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 aylık hamile olan Martha adlı genç kadının cesedinin öldürülen bir başka kadının cesediyle birlikte bir depoda bulunduğu bildirildi.

Bebeğinin çalındığı öğrenildi

Martha'nın bebeğinin çalındığını ve kendisinin boğularak öldürüldüğünü açıklayan Başsavcılık, öldürülen diğer kadının ise takside Martha’ya eşlik eden Claudia adlı 34 yaşındaki arkadaşı olduğunu belirtti.

Çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi.

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