Vahittin Bozgeyik dualarla anıldı

Gaziantep basın camiasının duayen isimlerinden Gazeteci-Yazar Vahittin Bozgeyik, vefatının 14’üncü yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Gaziantep’te kültür-sanat ve basın camiasında yaptığı hizmetlerle herkesin takdirini kazanmış gazeteci-yazar ve şair Vahittin Bozgeyik, vefatının 14’üncü yılında mezarı başında anıldı. Her yıl geleneksel hale getirilen anma töreni merhum Bozgeyik’in Oğuzeli ilçesi Devehöyük Köyünde bulunan mezarında düzenlendi. Programa, basın mensupları, şair ve yazarlarla birlikte Bozgeyik’in akraba ve dostları büyük ilgi gösterdi. Duaların okunduğu anma programında daha sonra konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalarda Bozgeyik’in gazeteciliği, şair ve yazarlığının yanı sıra örnek bir insan olduğuna dikkat çekildi.

Vahittin Bozgeyik kimdir?

1945 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Devehöyük köyünde dünyaya gelen Vahittin Bozgeyik, ilk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’te yaptı. ’Güney Sokaklarında’ isimli şiir kitabını daha lise öğrencisiyken 1966 yılında yayınlayan Vahittin Bozgeyik, 1966 yılında Hisar Dergisi tarafından Türkiye çapında yapılan liselerarası şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. 1971 yılında Türk Sineması’nda karakter rollerinde oynadı. Daha sonra profesyonel tiyatro oyuncusu olarak Ankara’da Kavaklıdere ve Mithatpaşa tiyatrolarında sahneye çıktı. Askerlik döneminden sonra emekli oluncaya kadar sürecek olan profesyonel gazetecilik hayatına, 1969 yılında Gaziantep Zafer Gazetesi’ni kurarak başladı. Yıllarca Gaziantep’te gazetecilik yapan Bozgeyik, televizyon program yapımcılığı ve yönetmenliği de yaptı. Birçok yerel televizyonda kültür ve sanat ağırlıklı programlar yapan ve sürekli sarı basın kartı sahibi olan Bozgeyik, Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Ezo Gelin’in mezarının doğduğu yer olan Gaziantep’in Dokuzyol köyüne getirilmesinde büyük çaba sarfeden Bozgeyik, gazeteci ve yazarlığın dışında şiir ve besteleriyle de adından söz ettirmişti. Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Grubu (MSG) üyesi olan Bozgeyik’in, yaptığı birçok beste yerel ve ulusal sanatçılar tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik’in, ’Hesapta Yoktu’ isimli bestesi de sanatçı Selda Bağcan tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik’in ölümünden kısa bir süre önce yazdığı ‘Unutuldun’ isimli bestesi ise, Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Duman tarafından seslendirilmişti. Bozgeyik, 2 Nisan 2005’te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.