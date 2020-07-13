Vahit Kayrıcı kimdir nerelidir? Alaattin Çakıcı Vahit Kayrıcı

Alaattin Çakıcı’nın MHP lideri Devlet Bahçeli’ye rakip çıkaracağı ve bu ismin Vahit Kayrıcı olacağı iddia edilmesi üzerine hem Alaattin Çakıcı hem de Vahit Kayrıcı tarafından bu iddia yalanlandı. Alaattin Çakıcı, Vahit Kayrıcı'nın genel başkan adayı olacağı iddiasını "provokasyon" olarak Alaattin Çakıcı, Vahit Kayrıcı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaların önüne geçti. Kayrıcı da "BEN SAYIN GENEL BAŞKANIM DEVLET BAHÇELİNİN EVLADIYIM" paylaşımı yaptı. Alaattin Çakıcı, “Yakında yapılacak olan olağan kongre ile ilgili sosyal medyada Vahit Kayrıcı ile ilgili Genel Başkan adayı olacak provokasyonu asla doğru değildir." ifadesini kullandı.

Vahit Kayrıcı kimdir?

Muhasebeci, iş adamı, siyasetçi, milletvekili. 1956, Sungurlu / Çorum doğumlu. Baba adı Mehmet Ali, anne adı Asiye. AİTİA Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Okulu mezunu. Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü Teknik Elemanı, Özel Sektörde Yönetici olarak çalıştı. Serbest ticaretle uğraştı. Vahit Kayrıcı, MHP’den XXI. Dönem (18.04.1999 – 03.11.2002) Çorum Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli, 3 çocuk babasıdır.