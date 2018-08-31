Vagner Love kimdir? Vagner Love Galatasaray'la anlaştı mı? Vagner Love nasıl bir oyuncu?

Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma saat 23:59’da bitecek. Galatasaray transfer döneminin bitmesine saatler kala Brezilyalı oyuncu Vagner Love'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki Vagner Love kimdir?

Vagner Love kimdir?

11 Haziran 1984'te, Brezilya'nın ünlü şehri Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Vagner Love, futbola Palmeiras altyapısında başladı ve ilk olarak bu takımda yıldızı parladı. 2002'de A takıma yükselen Love, 2004'te ise 6,2 milyon euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu. Gençlik yıllarında dönemin en yetenekli Brezilyalı oyuncularından biri olarak bilinen Vagner Love, kariyerinde 7 farklı takımda forma giydi. Ülkesinde Palmeiras, Flamengo ve Corinthians formaları giyen golcü oyuncu, Alanyaspor'un dışında Avrupa'da CSKA Moskova ve Monaco formaları da giydi. Love, bir dönem Çin ekiplerinden Shandong Luneng'te de top koşturdu.

Brezilya Milli Takımı formasını da 25 kez terleten Love, ulusal forma altında 9 gole imzasını attı. Vagner Love, 2007'de Copa America'yı kazanan Brezilya kadrosunda yer alıyordu. Hücum hattının en ucunda, santrfor pozisyonunda forma giyen Vagner Love, son vuruşlarıyla ünlü bir golcü. 1.71 boyundaki oyuncu, kısa boyundan ötürü hava toplarında etkili olamasa da özellikle ceza sahasının içinde yakaladığı fırsatları kolay kolay kaçırmıyor. Kıvraklığıyla da bilinen oyuncu, kontra ataklarda ve oyunun genel akışında hızıyla rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası oluyor.

Vagner Love'ın kazandığı başarılar

2002'den bu yana profesyonel kariyeri bulunan Vagner Love, bu süreç içinde birçok başarıya imza attı. 2004'te CSKA Moskova'ya transfer olan Love, o sezon Rus ekibiyle UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa kariyerine harika bir başlangıç yaptı. CSKA Moskova'da geçirdiği uzun yıllar boyunca 4 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı golcü, aynı zamanda 2 Rusya Süper Kupası ve 1 Rusya Kupası kaldırdı. 2014'te Shandong Luneng formasıyla Çin Federasyon Kupası'nı kazanan Vagner Love, 2015'te ise ülkesinin takımı Corinthians ile lig şampiyonluğu yaşadı. Bir dönem milli takımın vazgeçilmezi olan Love, 2007 Copa America'yı kazanan Brezilya'nın önemli isimlerinden biriydi. Öte yandan geçen sezon Alanyaspor formasıyla ligde 28 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 3 asistle oynadı. Love attığı 23 golle, gol krallığını kazandı. Tecrübeli golcü bu sezon ise ligde 14 maça çıktı ve 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.