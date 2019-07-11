Vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'da İmrahor Vadisi'ne yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Eymir'den Çankaya Oran istikametine giden Miraç M. (30) idaresindeki 06 BB 9966 plakalı otomobil, yol kenarından İmrahor Vadisi'ne yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoldan yaklaşık 300 metre aşağıdaki araca halatlarla ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralı olabileceği düşüncesiyle çevrede arama yaptı ancak kimseye rastlanmadı. Kurtarma ekipleri, sürücünün cesedi ve otomobili vadiden yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu çıkarabildi.

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