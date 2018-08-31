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Vadeli mevduata vergi düzenlemesi getirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatlarında vergi sıfırlandı, 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:24
Vadeli mevduata vergi düzenlemesi getirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname Resmi Gazete'de yayımladı.

TL HESABINDA VERGİ SIFIRLANDI, DÖVİZ HESABINDA ARTIRILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 07:24
  1. vergi
  2. vadeli mevduat

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