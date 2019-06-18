Vaat çok icraat yok!

Faruk Arslan İstanbul

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı kariyeri, proje konusunda tam bir beceriksiz olduğunu gösteriyor. 5 yıl boyunca Beylikdüzü’nü yöneten İmamoğlu’nun esas vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği tespit edildi.

Projeler sıfır çekti

Osmanlı hakanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan aziz İstanbul şehrine göz diken ‘zillet ittifakı’nın adayı İmamoğlu’nun seceresini dökmeye devam ediyoruz. Duvarlara “Zulüm 1453’te Başladı” yazan çapulcuların desteklediği, Yunan medyasının arka çıktığı, terör örgütü PKK ile FETÖ elebaşlarının oy istediği İmamoğlu’nun geçmişi tam bir fiyasko. Siyasette Beylikdüzü Belediye Başkanlığı haricinde kariyeri bulunmayan ‘Proje Ekrem’in 5 yıllık icraat karnesinin sıfırlarla dolu olduğu kaydedildi.

İmamoğlu, seçilmeden önce esas vaat olarak sunduğu 6 projeden de sıfır çekti. İmamoğlu’nun “10 mahalleye 10 kreş”, “Kavaklı Sahil Projesi”, “3 Meydan 3 Köy Projesi”, “Cumhuriyet Caddesi Projesi”, “Kavaklı ve Gürpınar Statları Rehabilitasyonu”, “Cemevi inşası” vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği tespit edildi. İmamoğlu, 3 Meydan 3 Köy Projesi başlayan ancak bitiremedi. Kavaklı Sahil Projesi’ni ise yarım bıraktı.

Çivi bile çakamadı

2014 yerel seçimleri öncesinde 10 mahalleye 10 kreş yapacağını duyuran İmamoğlu, belediye başkanlığı koltuğunu ele geçirdikten sonra yalnızca 1 kreş yapabildi. CHP’nin adayı, kalan 9 kreş icraatını beceremedi. Proje Ekrem; cemevi, cadde ve stat rehabilitasyonu projelerine ise hiç başlamadığı söz konusu vaatler için çivi dahi çakılmadığı kaydedildi.

İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Kent ve Açık Hava sinemaları, Tekne ve Yelken Evi, Kordoniskele Kent, Kordon Teras, Planetaryum Gökevi, Cumhuriyet Caddesi Yayalaştırma Projesi, Tematik Park, Gezinti Tramvayı, Üniversite, Eğitim Kompleksi, Kıyı Düzenleme Projesi, Gökyüzü Gözlem Evi, Su Oyunları Sahası, Deniz Ulaşımı gibi projelerin hiçbiri yapılmadı.

Betona boğdu

Proje beceriksizi İmamoğlu, Beylikdüzü’nü betona boğdu. İlçeyi kendi firması olan İmamoğlu İnşaat ve yandaş firmalara peşkeş çeken CHP’li aday, Beylikdüzü’ne 88 daire, 156 dükkan, 12 villa, 73 ofis, 33 bina dikti.