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Vaat çok icraat yok!

İmamoğlu, Beylikdüzü halkına vaad ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezken; İmamoğlu İnşaat için iyi çalışmış.

18 Haziran 2019 Salı 09:51
Vaat çok icraat yok!

 Faruk Arslan  İstanbul 

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı kariyeri, proje konusunda tam bir beceriksiz olduğunu gösteriyor. 5 yıl boyunca Beylikdüzü’nü yöneten İmamoğlu’nun esas vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği tespit edildi.

Projeler sıfır çekti

Osmanlı hakanı Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan aziz İstanbul şehrine göz diken ‘zillet ittifakı’nın adayı İmamoğlu’nun seceresini dökmeye devam ediyoruz. Duvarlara “Zulüm 1453’te Başladı” yazan çapulcuların desteklediği, Yunan medyasının arka çıktığı, terör örgütü PKK ile FETÖ elebaşlarının oy istediği İmamoğlu’nun geçmişi tam bir fiyasko. Siyasette Beylikdüzü Belediye Başkanlığı haricinde kariyeri bulunmayan ‘Proje Ekrem’in 5 yıllık icraat karnesinin sıfırlarla dolu olduğu kaydedildi.

İmamoğlu, seçilmeden önce esas vaat olarak sunduğu 6 projeden de sıfır çekti. İmamoğlu’nun “10 mahalleye 10 kreş”, “Kavaklı Sahil Projesi”, “3 Meydan 3 Köy Projesi”, “Cumhuriyet Caddesi Projesi”, “Kavaklı ve Gürpınar Statları Rehabilitasyonu”, “Cemevi inşası” vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği tespit edildi. İmamoğlu, 3 Meydan 3 Köy Projesi başlayan ancak bitiremedi. Kavaklı Sahil Projesi’ni ise yarım bıraktı.

Çivi bile çakamadı

2014 yerel seçimleri öncesinde 10 mahalleye 10 kreş yapacağını duyuran İmamoğlu, belediye başkanlığı koltuğunu ele geçirdikten sonra yalnızca 1 kreş yapabildi. CHP’nin adayı, kalan 9 kreş icraatını beceremedi. Proje Ekrem; cemevi, cadde ve stat rehabilitasyonu projelerine ise hiç başlamadığı söz konusu vaatler için çivi dahi çakılmadığı kaydedildi.

İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Kent ve Açık Hava sinemaları, Tekne ve Yelken Evi, Kordoniskele Kent, Kordon Teras, Planetaryum Gökevi, Cumhuriyet Caddesi Yayalaştırma Projesi, Tematik Park, Gezinti Tramvayı, Üniversite, Eğitim Kompleksi, Kıyı Düzenleme Projesi, Gökyüzü Gözlem Evi, Su Oyunları Sahası, Deniz Ulaşımı gibi projelerin hiçbiri yapılmadı.

Betona boğdu

Proje beceriksizi İmamoğlu, Beylikdüzü’nü betona boğdu. İlçeyi kendi firması olan İmamoğlu İnşaat ve yandaş firmalara peşkeş çeken CHP’li aday, Beylikdüzü’ne 88 daire, 156 dükkan, 12 villa, 73 ofis, 33 bina dikti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:51
  1. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  2. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
  3. Osmanlı
  4. Fatih Sultan Mehmet Han
  5. zillet ittifakı
  6. Zulüm 1453’te Başladı
  7. Yunan medyası
  8. PKK
  9. FETÖ
  10. Proje Ekrem
  11. Kavaklı Sahil Projesi
  12. 3 Meydan 3 Köy Projesi
  13. CHP
  14. İmamoğlu’nun seçim vaatleri
  15. Kent ve Açık Hava sinemaları
  16. Tekne ve Yelken Evi
  17. İmamoğlu İnşaat
  18. 2014 yerel seçimleri

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  • sukrusukru37 dk önce
    Adam çok iyi çalışmış,ama sadece kendisine.
  • EYTEYT50 dk önce
    iyi yemiş arkadaş ya biz bunlara zaten oy falan vermeyiz...... biz eyt liyiz akp liyiz ama bizim haklarımız kaybımız hiç konuşulmuyor. bile..... reiste gidin başkasına oy verin diyince ..... çaresiz kaldıt ... resmen ayagımıza beton döküp denize attı bizleri reis.... biz darbede ölenlerdik biz aylarca sokaklarda nöbettutanlardık böyle bir muameleyi haketmemiştik..........hemde hiç küskünüz..... . bu iş çözülmezse akp çözülecek....23 hazirana kadar eyt yi veya olumlu bir haberi bekliyoruz.... yoksa gene imam oglu kazanacak...... ve bu akp nin bizzat kendi hatası olacak.... bizim suriyeliler kadar deyerimiz yoksa bu akp nin gözünde....... bizde akp yi artık yok sayarız
  • engineerengineer52 dk önce
    chp li belediyelerin akp li belediyelerden ne farkı var? yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz osmanlı bankasıyır.

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