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Uzunlu Belediye Başkanı işçi gibi çalışıyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi’nde hizmet seferberliği başlatan Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, elinde kürek ile işçilerle beraber çalışıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:49
Uzunlu Belediye Başkanı işçi gibi çalışıyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi’nde hizmet seferberliği başlatan Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, elinde kürek ile işçilerle beraber çalışıyor.


Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı Koç Mahallesinde devam eden çocuk parkındaki çalışmaları yerinde inceledi. Küreği eline alan başkan işçilerle birlikte çalıştı. Kürekle çalışan Başkan Okan Yaşar Elbaşı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Uzunlu Beldesini örnek belde yapacağını belirterek ‘üretim, değişim ve istihdam’ için seferberlik başlattıklarını söyledi. Seçim sürecinde vaat ettikleri her şeyi bir bir yerine getirdiklerini belirten Elbaşı, Uzunlu’yu marka belde yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.


Başkan Elbaşı, “Erinmeden, bıkmadan, usanmadan, beldenin, park, yol ve kanalizasyon çalışmalarında başkanlığı bir kenara bırakarak çalışıyoruz. Bugün de Koç Mahallesinde yapımı devam eden çocuk parkındaki çalışmaları yerinde inceledik. En kısa zaman da burayı da mahallemizin hizmetine sunacağız” dedi.


Uzunlu Belde sakinlerinden Gökhan Akti ise, “Bu görevi layıkıyla yerine getirdiği içinde başkanımızı kutluyoruz. Bu örnek davranışın diğer Belediye Başkanlarına da örnek olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:49
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