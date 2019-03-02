Uzunlar ve Recepli sosyal tesisine kavuştu

Yunusmre Belediyesi, Uzunlar ve Recepli mahallelerinde yapımını tamamladığı sosyal tesislerin açılışını törenle yaptı.

Yunusemre Belediyesi hizmetleriyle Yuntdağı’nı cazibe merkezi haline getiriyor. Bir yandan üreticisini desteklerken; bir yandan da mahallelilerin taleplerini dikkate alarak ürettiği projeleri de bir bir hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, bu projelerden ikisinin açılışını da törenle yaptı. Uzunlar ve Recepli’de mahalle sakinlerinin taleplerinin başında gelen sosyal tesisler hizmete açıldı. İlk olarak Uzunlar Mahallesini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Burada gerçekleştirilen törene AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı belediye meclis adayları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Çerçi, tesisin mahalleye hayırlı olmasını temenni etti, hizmetlerin devamının geleceğini müjdeledi. Başkan Çerçi, “Pek çok mahallemizde bu tesisleri yaptık. Burada birçok etkinlik düzenlenebilir. Belediye olarak yine yol yapımı, parke taşı döşemesi, park alanı kazandırmak gibi birçok hizmeti siz kıymetli Uzunlularla buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak yeniden Yunusemre’ye aday gösterildiğini dile getiren Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlardan destek isteyerek şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da kurulan Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de devam etmesi kararlaştırıldı. Bu birliktelik inşallah Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak. Yunusemre Belediyesi bu çalışmaları yaparken, büyükşehir de birçok hizmeti sizlerle buluşturuyor. Büyükşehirde de adayımız Cengiz Ergün. Beş yıla çok güzel hizmetler sığdırdık. Teveccühünüzle önümüzdeki beş yıl bu hizmetler çoğalacak. Daha güzel hizmetler hem bizden hem de büyükşehirden gelecek”

Konuşmaların ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler açılış kurdelesini birlikte kesti.

Buradaki törenin ardından Recepli’ye geçen Belediye Başkanı Çerçi ve beraberindekiler vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile tek tek tek tek selamlaşan Cumhur İttifakı adayı, yerel seçimlerde destek istedi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çerçi onlarla sohbet etti. Recepli Mahallesi’ndeki sosyal tesis ve düğün salonunu kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Çerçi, yapamadıkları hizmetler de vatandaşın teveccühü ile hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak pek çok projeye imza attık. Henüz yapamadıklarımız da var. Sizlerin teveccüh ve desteğinizle onları da yeni dönemde yapmayı hedefliyoruz. Sizlerin yoğun taleplerinden biri olan tesisimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kardeşinizi Sayın Cumhurbaşkanımız Yunusemre’ye yeniden aday olarak gösterdi. Eksiklerimizle beraber hizmete revan olmaya devam edeceğiz. Büyükşehirle birlikte eksiklerimizi gidereceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Niyet halis, niyet samimi, niyet hayır olduktan sonra akıbet de hayır olur inşallah. Bizim bu ülkeye hizmet borcumuz var. Ayrı gayrımız yok. İçimizde ötekileştirme yok. Önemli olan gençlerimizin geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa etmek ve bu gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır” dedi.

Çerçi ve belediye meclis üyesi adayları, Karahüseyinli, Süngüllü ve Pınarköy’ü de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir ayara geldi.