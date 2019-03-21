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Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı

Baharın gelişini simgeleyen ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ’Nevruz’ Uzunköprü ’de kutlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:52
Uzunköprü’de nevruz ateşi yakıldı

Baharın gelişini simgeleyen ve ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan ’Nevruz’ Uzunköprü ’de kutlandı.


Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programda ateş yakıldı, örste demir dövüldü ve yumurta tokuşturuldu.


Lisenin futbol sahasında gerçekleşen kutlamaya katılan Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, "Şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bize ki Sultan Alpaslan’dan öncesi ve sonrasıyla Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’ten, Gazi Mustafa Kemal’e gelinceye kadar bütün devlet büyüklerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum. Nasıl bir tarihi çocuğuyuz. Biz kimiz, biz neyiz? sorusunun cevabı; şanlı bir tarihin kadim, bir medeniyetin şanlı ve kahraman ecdadın torunlarıyız, muhteşem bir coğrafyanın çocuklarıyız. O yüzden şairin dediği gibi haberin yok gibi taşıdığın değerden elde sensin dilde sensin gönüldesin baştasın Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Nevruz kutlamaları kapsamında, örste demir dövüldü, Nevruz ateşi yakıldı, yumurta tokuşturuldu ve geleneksel hale gelen yarışmalar düzenlendi. Program sırasında Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı okul bahçesinde protokole ve vatandaşlara mini bir konser verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:52
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