Uzunköprü'den İstanbul'a hareket eden trenin, hava şartları nedenle 7 vagonlu yolcu treninin 6 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken 73 kişi de yaralandığı son dakika olarak açıklandı.

Uzunköprü'den İstanbul'a hareket eden yolcu treni, hava şartları nedenle 7 vagonlu treninin 6 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, tren kazasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Mehmet Ceylan kazaya ilişkin ilk açıklamasında yaralıların tahliye edildiğini, ölülerin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tekirdağ’daki tren kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da acil şifalar diledi. Tekirdağ Çorlu’daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevkini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de harekete geçti. Bölgeye askeri helikopterler sevk etti.

KAZADA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yaptığı açıklamaya göre ilk belirlemelere göre 10 ölü 73 yaralının olduğu duyruldu.

TEKİRDAĞDA'Kİ TREN KAZASINA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER