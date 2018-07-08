0553 313 94 23

Tren kazası Çorlu son dakika | Tren kazasında ne kadar ölü ve yaralı var?

Uzunköprü'den İstanbul'a hareket eden trenin, hava şartları nedenle 7 vagonlu yolcu treninin 6 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken 73 kişi de yaralandığı son dakika olarak açıklandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 20:53
Tren kazası Çorlu son dakika | Tren kazasında ne kadar ölü ve yaralı var?

Uzunköprü'den İstanbul'a hareket eden trenin, hava şartları nedenle 7 vagonlu yolcu treninin 6 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken 73 kişi de yaralandığı son dakika olarak açıklandı.

Uzunköprü'den İstanbul'a hareket eden yolcu treni, hava şartları nedenle 7 vagonlu treninin 6 vagonu raylardan çıkıp devrildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, tren kazasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Mehmet Ceylan kazaya ilişkin ilk açıklamasında yaralıların tahliye edildiğini, ölülerin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tekirdağ’daki tren kaza hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da acil şifalar diledi. Tekirdağ Çorlu’daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevkini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de harekete geçti. Bölgeye askeri helikopterler sevk etti.

KAZADA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yaptığı açıklamaya göre ilk belirlemelere göre 10 ölü 73 yaralının olduğu duyruldu.

TEKİRDAĞDA'Kİ TREN KAZASINA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 20:53
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. tekirdağ tren kazası
  4. Uzunköprü
  5. son dakika tekirdağ tren kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı yemin törenine katılacak mı?
    1. CHP Erdoğan'ın Meclis'te yapacağı..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazayla ilgili..
    3. Tekirdağ'daki tren kazasında ne kadar..
    4. Uzunköprü-İstanbul seferini yapan..
    5. Erdoğan için 10 bin polis görev alacak
    6. Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı
    7. Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden..
    8. Başbakanlıktan tren kazasıyla ilgili..
    9. Tekirdağ'taki tren kazasında hayatını..
    10. Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında..
    11. Tren kazasının nedeni belli oldu
    12. CHP kararını verdi: Katılacağız ama...
    13. PKK'lı teröristler iş makinelerini yaktı
    14. KHK ihraçlarıyla ilgili flaş açıklama
    15. ODTÜ'deki skandal pankarta ilişkin 2..
    16. KPSS lise başvuru tarihi 2018 KPSS..
    17. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    18. EBA E Kurs yaz dönemi başvuruları ne..
    19. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    20. Yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda..
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!