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Celal Uzunkaya'dan şehit emniyet müdürü için başsağlığı mesajı

Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 17:07
Celal Uzunkaya'dan şehit emniyet müdürü için başsağlığı mesajı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, Rize'deki olayın ardından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Teşkilatımız mensuplarından Rize İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:07
  1. Celal Uzunkaya
  2. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
  3. Rize Emniyet Müdürlüğü
  4. Altuğ Verdi

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