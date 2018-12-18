Uzunkaya'dan emekli olan Gülcü onuruna veda yemeği

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, emekliye ayrılan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa​ Gülcü onuruna veda yemeği verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya'nın katılımıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gülcü'nün emekliye ayrılması sebebiyle teşkilata verdiği hizmetlerden dolayı onuruna Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde veda yemeği düzenlendi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile gazi Emniyet Müdürleri Turgut Aslan ve Atalay Ülker'in de katıldığı programda Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Gülcü'ye plaket takdim ederek, polis teşkilatına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diledi.