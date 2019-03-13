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Uzunkaya: Uyuşturucu ile mücadele operasyonları ses getirdi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yapılan operasyonların ses getirdiğine dikkat çekti.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:49
Uzunkaya: Uyuşturucu ile mücadele operasyonları ses getirdi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yapılan operasyonların ses getirdiğine dikkat çekerek, "Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu sorunla mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

 

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıya, Teftiş Kurulu Bölge başkanları, Özel Güvenlik Denetleme başkanları, Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri de video konferansla katılım sağladı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, 2019 yılının başından itibaren FETÖ, PKK, DEAŞ ve özellikle de uyuşturucu ile mücadelede oldukça başarılı operasyonel çalışmalar yürütüldüğünün ve bu sayede önemli başarılara imza atıldığının altını çizerek, tüm birim amirlerine teşekkür etti. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonların ses getirdiğine dikkat çeken Uzunkaya, “Bu mücadele ile ilgili vatandaşlarımızdan dua ve tebrik mesajları alıyoruz. Polisimiz uyuşturucu ile mücadelesini her alanda sürdürmektedir. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden bu sorunla mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam etmektedir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Trafikte olumlu tablo

 

Toplantıda ayrıca trafik güvenliği amacıyla alınan tedbirlerin önemine değinen Uzunkaya, “2017 yılına göre 2018 yılında trafik kazalarında ölen kişi sayısı 744 azalmıştır. Bu süreci olumlu yönde etkileyen bir tablo olarak görünüyor. Sahada yürütülen trafik güvenliği ile ilgili etkinliklerin hem personel hem de araç gereçle daha da desteklenmiş olması ve bu faaliyetlerin devam ettirilmesi ölümlü kazalarda azalma sağlamış, sağlamaya da devam edecektir. Vatandaşımızın da vereceği destekle Türkiye kazaların azaldığı daha duyarlı bir ülke haline gelecek. Böylelikle 2019 yılında ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı önceki yıllara göre düşecektir. Biz bu kapsamda aldığımız önlemlere hız kesmeden gayretle devam edeceğiz" diye konuştu.

 

21 Mart Nevruz Bayramı ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirlerinin de ele alındığı toplantıda, bu süreçte vatandaşların güvenliği ve terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin tüm birimlerin önceliği olması gerektiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:49
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