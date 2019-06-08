Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya'da trafik denetimlerine katılarak sürücülere uyarılarda bulundu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya'da trafik denetimlerine katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, Kulu makas, Cihanbeyli ve Konya girişi Kayacık uygulama noktalarını ziyaret ederek personelden bilgi aldı. Uzunkaya, trafik denetimlerine de katılarak, uygulama noktalarındaki sürücülere uyarılarda bulundu. Araçlardaki çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çantalar hediye eden Uzunkaya, çocuklardan, arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi. Uzunkaya'ya, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve il emniyet müdür yardımcıları eşlik etti.

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