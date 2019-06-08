Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara ve Kırıkkale'de trafik kontrol noktalarında denetimlere katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara ve Kırıkkale'de trafik kontrol noktalarında denetimlere katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında görevli personelden uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ankara Çalışkanlar uygulama noktasına giden Uzunkaya, trafik denetimlerine katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu. Öte yandan, Çorum Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Uzunkaya, personelin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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