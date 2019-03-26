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Uzunkaya ‘İŞKUR Kampüste’etkinliğine katıldı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Denizli Kariyer Günleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘İŞKUR Kampüste’isimli etkinliğe katılarak gençler ile bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 17:23
Uzunkaya ‘İŞKUR Kampüste’etkinliğine katıldı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Denizli Kariyer Günleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘İŞKUR Kampüste’isimli etkinliğe katılarak gençler ile bir araya geldi.


Etkinlik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) A blok konferans salonunda gerçekleştirildi.


Öğrencilerin kariyer bilincini oluşturmalarında ve daha sağlıklı tercihler yapabilmelerinde yardımcı olunmasının amaçlandığı etkinliğe PAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan ve İŞKUR’UN faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran Uzunkaya, ayrıca öğrencilere kariyer planlama konusunda tavsiyelerde bulundu.Açılış konuşmalarının devamında Sarıtaş katılımlarından dolayı Uzunkaya’ya teşekkür etti.


Staj ve iş başvurularının da alındığı program, İŞKUR İş Kulübü tanıtımı ve iş arama becerileri semineri ile devam etti. CV hazırlama, mülakat teknikleri ve mülakat sürecine yönelik senaryo bazlı canlandırmalarla gerek CV hazırlama gerekse de mülakat aşamalarına yönelik yönlendirme ve telkinler yapıldı. Etkinliğe yoğun katılım sağlayan öğrencilere, gün boyunca katılımcı firmalardan ve İŞKUR’dan staj ve iş imkânları hakkında merak ettikleri konularda bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:23
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