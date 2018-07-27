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Uzunkaya görevine başladı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Uzunkaya görevine başladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:06
Uzunkaya görevine başladı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Teşkilatımız,  toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle  vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam  ettirecektir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Uzunkaya  için Genel Müdürlük binasına gelişinde tören düzenlendi.

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren tarafından karşılanan  Uzunkaya, merasim mangasını selamladıktan sonra emniyet genel müdür yardımcıları  ve daire başkanları ile tek tek tokalaştı.

Daha sonra makamına geçen Uzunkaya, gazetecilere yaptığı  değerlendirmede, yeni görevine başlaması dolayısıyla gururlu, onurlu ve heyecanlı  olduğunu belirterek, 46 yıl önce çatısı altına girdiği "büyük ailenin" içinde 40  yıl değişik kademelerde bilfiil hizmet verdiğini söyledi.

173 yıllık şanlı tarihe sahip, yaklaşık 300 bin kişilik bir teşkilatın  başına atanmış olmanın ağırlığını hissettiğini belirten Uzunkaya,  sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi.

Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ülkemizin iç güvenliği ve huzuru noktasında çok büyük  emekleri olan emekli mensuplarımız başta olmak üzere şu an görevleri başında olan  tüm arkadaşlarımıza emniyet genel müdürü olarak teşekkür ve şükranlarımı  sunuyorum.

İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm mensuplarımızla, Türkiye'nin  dört bir yanında gece gündüz her zorluk ve şart altında görev yapan mesai  arkadaşlarımızla hukukun içinde kalmak, çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla,  yasaların bizlere verdiği görevleri, o sınırlar içinde de her türlü yetkiyi,  sorumluluğu sonuna kadar kullanmak suretiyle ülkemizin huzur ve güvenliği  noktasında bihakkın yerine getirmeye devam edeceğiz."

Uzunkaya, başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri örgütler olmak üzere her  türlü suç oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve  kesintisiz mücadelenin jandarma teşkilatı ile omuz omuza, devletin diğer kamu  kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde sürdürüleceğini vurguladı.

  Uzunkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve kararlı duruşu ve  mücadelesine uyumlu bir şekilde görev yapmaya inşallah bundan sonra da  arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin." dedi.

Zor bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını ifade eden  Uzunkaya, bu görevi yerine getirirken zorlukları aşma noktasında teşkilatın  tarihine, görev yapısına ve toplumdaki algısına uygun şekilde, hak ettiği değeri  teşkilata ve tüm topluma yansıtmak için gayretlerinin kesintisiz süreceğini  söyledi.

Başarılı olmama noktasında hiçbir mazeretlerinin olamayacağını  bildiklerini belirten Uzunkaya, "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan  daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama  amacıyla görevlerini devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

   İsimsiz ihbar mektubunun kurbanı olmuştu

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk  ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1975 yılında Polis Koleji’ni,  1978 yılında Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev  yeri Trabzon’da komiser yardımcısı olarak göreve başladı.

1982-1985 yıllarında Hakkari'de siyasi şube ve istihbarat şube müdür  vekilliği, 1985-1991 yıllarında İzmir'de istihbarat şube müdür yardımcılığı ve  müdürlüğü, 1991-1995 yıllarında Bursa’da güvenlik şube müdürlüğü, 1995-1997  yıllarında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü,  1997 yılında Bursa’da asayiş şube müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde  trafik hizmetlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı yaptı.

30 Haziran 2001’de 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ederek APK  uzmanlığı ve polis başmüfettişliği görevlerini yürüttü. 2003-2007 yıllarında  Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yıllarında emniyet genel müdür  yardımcılığı görevlerinde bulundu.

  Emniyet genel müdür yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ tarafından  hazırlanan kumpas sonucunda, isimsiz ve imzasız ihbar mektubu yazılmak suretiyle  başlatılan soruşturmaya dayandırılarak 2010 yılı başında görevinden alındı, 3,5  yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yıllarında İzmir  Emniyet Müdürü ve 2016-2018 yıllarında Antalya Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

ABD ve Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı  dil kurs ve eğitimlerine katılan Uzunkaya, 2 Nisan 2018'de Kamu Düzeni ve  Güvenliği Müsteşar Müşavirliği görevine atandı.

İyi derecede Almanca bilen Uzunkaya, evli ve 3 çocuk babası.

Uzunkaya, 25 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan  Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.
 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:06
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. Hakkari
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Artvin
  8. Antalya
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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