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Uzunkaya, Elazığ'da incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

01 Şubat 2019 Cuma 20:37
Uzunkaya, Elazığ'da incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Uzunkaya'ya, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit eşlik etti.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünün üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştiren Uzunkaya ve beraberindeki heyet, ilin genel güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya ve beraberindekiler, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne de ziyarette bulundu.

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Okul Müdürü Şemsettin Koç'tan yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Uzunkaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleştirdiği çeşitli temas ve incelemelerin ardından, personel ile sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:37
  1. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  3. Özel Harekat Şube Müdürlüğü
  4. Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

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