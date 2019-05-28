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Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünün iftarına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "Bizler bu ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru ve güvenliği için en önemli görevleri yapan kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız görevin değeriyle orantılı olarak toplum karşısında da saygınlığı, güvenilirliği, itimat edilirliği yüksek olan bir teşkilat olma noktasında her geçen gün daha iyi duruşumuzun, gayelerimizin olması gerektiğini düşünüyorum"

28 Mayıs 2019 Salı 01:14
Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürlüğünün iftarına katıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bizler bu ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru ve güvenliği için en önemli görevleri yapan kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız görevin değeriyle orantılı olarak toplum karşısında da saygınlığı, güvenilirliği, itimat edilirliği yüksek olan bir teşkilat olma noktasında her geçen gün daha iyi duruşumuzun, gayelerimizin olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği iftar programına katıldı.

Uzunkaya, yaptığı konuşmada teşkilat mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini ifade ederek, ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yaptı.

Ramazan ayının yardımlaşmanın, dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü değerlerinin en üst noktaya çıkarıldığı, toplumsal kaynaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği yılın müstesna aylarından birisi olduğunu ifade eden Uzunkaya, yarın akşam da şehit ve gazi ailelerinin bir arada olacağı bir başka iftar programına katılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu program vesilesiyle 15 Temmuz günü bu ülkenin istiklali ve istikbali için Türkiye'nin dört bir yerinde milletle kol kola mücadele eden dik duran bir teşkilatın 63 şehit ve 283 gazisini rahmetle minnetle anıyorum. Gerekse bu ülkenin bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden polis şehitlerimize asker şehitlerimize ve kamu görevlilerimizin şehitlerine bu mübarek ramazan akşamında Allah'tan rahmet, geri de kalan ailelerine uzun ömürler, sabırlar diliyorum. Yine bu uğurda yaralanan gazi olarak toplumumuzda bayraklaştırılacak şekilde değer nişanesi olan gazilerimizi de aynı şekilde minnetle şükranla anıyorum."

Gecesini gündüzüne katarak çalışan tümemniyet personeline teşekkür eden Uzunkaya, "Değerli arkadaşlarım emniyet teşkilatımızla bir iftar sofrasındayız ama Türkiye'nin dört bir tarafında görevbaşında arkadaşlarımız, nöbet noktalarında ekip içerisinde iftarlarını açmaimkanı bulmaya çalışıyorlar. Bizler bu ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru vegüvenliği için en önemli görevleri yapan kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız görevin değeriyle orantılı olarak toplum karşısında da saygınlığı, güvenilirliği, itimat edilirliği yüksek olan bir teşkilat olma noktasında her geçen gün daha iyi duruşumuzun, gayelerimizin olması gerektiğinidüşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya konuşmasını, "Hiç bir arkadaşımızın burnunun kanamayacağı, vazifeuğruna görevlerini en üst düzeyde yerine getiren, hiç kimsenin geride gözü yaşlıaileler bırakmayacağı bir görev anlayışını yansıtmalarını diliyorum." sözleriyle bitirdi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise meslektaşlarının her zaman olduğu gibi ramazan ayı boyunca da başkentin huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan her türlü şartta görevini üstün bir gayret ve fedakarlıkla yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğin devamı için teşkilatımızı daha da yüceltmek adına çalışmalarımızı aynı kararlıkla ve azimle devam edeceğine gönülden inanıyorum. Ramazan ayının ülkemiz ve Ankaramız için yardımlaşmaya, dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum."

İftar programına Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, Adem Çakıcı, Mehmet Fatih Serdengeçti, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik ile daire başkanları ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan personel katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 01:14
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Celal Uzunkaya
  3. Emniyet Genel Müdürü
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