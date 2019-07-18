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Uzungöl’de ’Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ bayrağı PKK paçavrası sanılınca ortalık karıştı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
Uzungöl’de ’Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ bayrağı PKK paçavrası sanılınca ortalık karıştı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı.


Alınan bilgiye göre, kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK’nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
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