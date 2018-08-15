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Uzungöl imar planı iptal edildi!

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, 2014 yılında hazırlanan ve bazı vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşınan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
Uzungöl imar planı iptal edildi!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de doğal yapıyı korumak, yapılaşmayı planlı hale getirmek amacıyla 2008 yılında 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlandı. Ancak, plan vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşındı.

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, 2009 yılında planı iptal etti. Uzungöl'de, 2013 yılında, yeniden 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlanması için çalışma başlatıldı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından imar planı hazırlatıldı. Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kabul edilen plan, 2014 yılında bakanlık tarafından onaylandı. Ancak yapılan itirazlar nedeniyle plan ikinci kez yargıya taşındı.

Samsun İstinaf Mahkemesi, önceki hafta Uzungöl'ün imar planını yeniden iptal etti. Doğal sit, Tabiat Parkı, Özel Çevre Koruma ile Turizm Gelişim Alanı statülerine sahip Uzungöl tüm bu koruma karalarına rağmen Koruma Amaçlı İmar Planı olmayınca kaçak yapılara teslim oldu, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme geldi.

'UZUNGÖL'Ü HENÜZ KAYBETMİŞ DEĞİLİZ'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planının yargı tarafından iptal edildiğini açıkladı, şu an itibarıyla Uzungöl'ün imar planının olmadığını söyledi. Yaşanan gelişmelere rağmen Uzungöl'ü henüz kaybetmediklerini kaydeden Başkan Tok, "Bugünkü tarihi itibarıyla Samsun İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara binaen, 2014 yılında çıkan imar planı bugün itibarıyla iptal olmuştur. Bu aşamaya gelme nedeni biraz da imarsızlıktan kaynaklanıyor. Burası Sit alanı, Tabiat Parkı ve Özel Çevre alanı olduğu için yapılan imar planı çalışmalarıyla beraber gecikmesi vatandaşımızı kaçak yapıya sürükledi. Yapılan iş kesinlikle doğru değildir. Uzungöl dünyada bir cennettir. Aslında Uzungöl'ü henüz kaybetmiş değiliz. İnşallah bundan sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitiyle beraber, 'Uzungöl'ün durumu çok iyi değil' demesi ve konuyla yakından ilgilemesi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Uzungöl, kaybedilecek bir turizm beldesi değildir" dedi.

'KÜÇÜK İŞLETMELER BİR ARADA TOPLANMALI'

Uzulgöl'de işletme sahibi İsmail Sezgin ise bölgedeki küçük işletmelerin imar barışı kapsamına alınmadığını söyledi. Sezgin, "Küçük işletmeler imar barışına girmiyor, büyük işletmeler zaten imar barışından yararlandı. Yapılması gereken düzenlemeler, yol üstünde bulunan küçük işletmeleri bir yerde toplamak" diye konuştu.

Uzungöl'ü ziyarete gelen turizmci Dilek Karaca da, doğa bozulmadan ve sanayileşmeden butik turizme devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Karaca, "Uzungöl'le ilgili yeni bir yapılaşma söz konusu, temennimiz şu; muhteşem doğasını bozmadan, sanayileşmeden, buradaki butik turizme devam etmelerini öneririm. Çarşılar dağınık, bir yerde toplanabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:44
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Uzungöl imar planı
  4. iptal edildi
  5. yargıtay kararı

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