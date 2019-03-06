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Uzunçayır Kavşağı’nda çelik kirişlerin montajı devam ediyor

İBB’nin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı’nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına hızla devam ediliyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:46
Uzunçayır Kavşağı’nda çelik kirişlerin montajı devam ediyor

İBB’nin Kadıköy Uzunçayır Kavşağı’nda yaptığı viyadük inşaatında çelik kirişlerin montajına hızla devam ediliyor. D-100 Karayolu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dönen kavşakta yapılacak çalışma nedeniyle, bu gece trafik Göztepe Kavşağı’ndan verilecek.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Uzunçayır Kavşağı’nda viyadük inşaatına hızla devam ediyor.

 

İş kapsamında viyadük ayaklarının yüzde 70’i tamamlandı. Viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine 28 Şubat’ta başlandı.

 

Devam eden çalışma nedeniyle; Uzunçayır Kavşağı Mevki’inde, D-100 Karayolu Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dönen kavşak kolu, 6 Mart 2019 - 23:00 ile 07.03.2019 - 06:00 saatleri arasında (Bu Gece) ve 9 Mart 2019 - 23:00 ile 10.03.2019 - 06:00 saatleri arasında (Cumartesiyi Pazara bağlayan gece) trafiğe kapatılacak.

 

Sürücülerin bu gece ve Cumartesi gecesi 23.30 ile 06.00 saatleri arasında ve Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı’nı kullanmaları gerekiyor.



Fikirtepe’de İstanbul’un en büyük katlı kavşağı inşa ediliyor

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanında ulaşımın ve trafik düzeninin rahatlaması için 874 metre uzunluğunda İstanbul’un en büyük katlı kavşağını inşa ediyor.

 

Proje, 7’si Ana Yol olmak üzere 18 farklı Güzergahtan oluşturuyor. Kavşak çalışması kapsamında; 1 adet Viyadük ve 3 adet Viyadük Kolu, 2 adet U Dönüş Köprüsü, 1 adet Karayolu Altgeçidi, 2 adet Karayolu Köprüsü, 3 adet Dere Köprüsü, 1 adet Yaya Üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni Karayolu inşaa ediliyor.

 

Çalışma kapsamında; 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni Karayolu yapılıyor. Fikirtepe’de yaşayan İstanbullular, yaşadıkları yerden tüm noktalara direkt olarak bağlantı sağlayabilecek. 4 Aralık 2017 tarihinde başlanan işin, 30 Kasım 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:46
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