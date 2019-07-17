Uzuncaburç kazıları Mersin Üniversitesi tarafından yürütülecek

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan, Uzuncaburç Antik Kentinde,2017 yılında Silifke Müzesi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile başlatılan kazıçalışmaları, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Üniversitesi adına Fen EdebiyatFakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu tarafındansürdürülecek.

23 Temmuz Salı günü başlanacak olan kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehirbölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi bir çok alanda akademisyenler ve öğrenciler katılacak.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerdenbiri olan Uzuncaburç’ta gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğuarkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antikkentte iyi korunmuş durumdaki bir çok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması vebunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Silifke ilçesinin yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki Uzuncaburç Mahallesi’ndebulunan Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıylaöne çıkıyor ve Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifkeve Erdemli arasında kalan bölge Hellenistik dönemde bir rahip krallık hanedanlığıtarafından yönetilmiş ve Uzuncaburç bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgeninidari ve dini merkezi rolünü üstlenmiş.

Hellenistik dönemde antik kentte 20x40 metre boyutunda Korinth düzenindeki ZeusOlbios Tapınağı dışında beş katlı, konut ve savunma amaçlı bir kule ve yaklaşık 17metre yüksekliğinde bir anıt mezar inşa edilmiş, bu etkileyici mimari tasarım, yaklaşık200 yıl sonra kentin kurulması ile daha da görkemli hale gelmiş. Kent, bu dönemdenitibaren Zeus Olbios Tapınağının etrafında gelişmiş ve Roma İmparatorluğuDöneminde anıtsal karakterine kavuşmuş.