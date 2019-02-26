Uzun’a esnaftan ve vatandaşlardan sevgi seli
Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun,Alaplı Karşıyaka Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi.26 Şubat 2019 Salı 17:42
Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun,Alaplı Karşıyaka Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Alaplı Karşıyaka Caddesi’nde vatandaşla bir araya gelen Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ve beraberindeki teşkilatla esnaf ziyaret sırasında yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşlar “Başkan Celil Uzun” diye tezahüratta bulundular.
Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Karşıyaka Mahallesinde vatandaşlarla sohbet ederek, “Siz Alaplı’lıların sevgisikarşısında mutlu oluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım destek ve güvenle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Seçildiğim günsizlerin desteği ile Alaplı’mızdaçok güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.
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