Uzun’a esnaftan ve vatandaşlardan sevgi seli Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun,Alaplı Karşıyaka Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun,Alaplı Karşıyaka Caddesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Alaplı Karşıyaka Caddesi’nde vatandaşla bir araya gelen Zonguldak Alaplı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ve beraberindeki teşkilatla esnaf ziyaret sırasında yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşlar “Başkan Celil Uzun” diye tezahüratta bulundular.

Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Karşıyaka Mahallesinde vatandaşlarla sohbet ederek, “Siz Alaplı’lıların sevgisikarşısında mutlu oluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım destek ve güvenle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Seçildiğim günsizlerin desteği ile Alaplı’mızdaçok güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.